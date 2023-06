El Govern allarga la mà a Junts per aprovar els Pressupostos del 2024

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que el Govern "ja ha començat a moure la maquinària" per elaborar els Pressupostos de l'any que ve. La consellera ha destacat que l'Executiu tornarà a necessitar "suports parlamentaris" per tirar endavant els comptes de la Generalitat degut a la minoria parlamentària en la que es troba.

"Junts per Catalunya és el primer partit amb el que establirem els contactes que calguin", ha assegurat Vilagrà en roda de premsa posterior al Consell Executiu. La número dos del Govern ha reblat que "és bo que parlem amb Junts per Catalunya sobre aquesta qüestió i de moltes altres".

La consellera ha defensat, en aquest sentit, la importància del "front democràtic" independentista en un moment en el qual Catalunya "necessita el màxim de consensos". "Necessitarem treballar intensament amb Junts per Catalunya", ha conclòs.

"Junts no va estar a l'alçada a Ripoll"

Laura Vilagrà ofereix una mà a Junts per arribar a acords, però amb l'altra, els pica el crostó per "no va estar a l'alçada" a l'Ajuntament de Ripoll per evitar un govern d'Aliança Catalana.

La consellera de la Presidència ha criticat que Junts ha tingut "plantejaments tebis" i una "negociació erràtica" a Ripoll. "No es pot anar amb vetos quan es parla de l'extrema dreta", ha sentenciat.