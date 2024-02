'Gordas', una oda a todos los cuerpos

A pesar de que acabar con la gordofobia no es el tema central de 'Gordas', si que es el hilo conductor de este espectáculo que pretende reivindicar a todas aquellas personas que en algún momento se hayan sentido fuera de lo considerado 'normativo'. En La Ciutat hemos podido hablar con Teresa López, que junto a Mara Jiménez protagoniza esta obra que puede verse en el Teatro condal de Barcelona.

Acabar con la gordofobia, no con la salud

Teresa López deja muy claro que su objetivo es poner fin a esta corriente que ha ido creciendo en los últimos tiempos y que persigue que las personas gordas se oculten de la vida pública pero defendiendo, ante todo, la salud. De echo, a pesar de las críticas que recibe en redes sociales por su contenido, nunca ha hecho apología de la obesidad sino que su intención es enviar un mensaje de 'body positive'.

Obra que hace reflexionar

'Gordas' no se centra en la gordofobia, pero sí que es su hilo conductor. A través de diversas situaciones, algunas vividas por las propias actrices, se pone sobre la mesa momentos del día a día que han se soportar las personas que no tienen un cuerpo considerado 'normativo'. Esta historia hace reflexionar al público ya sea de talla grande o no. Y es que a través del humor se escenifican momentos graciosos pero también duros.

Con esta obra, Teresa López y Mara Jiménez quieren animar a la gente a amar su cuerpo sea del tamaño que sea y dejar claro que todo el mundo es válido en todos los ámbitos de la vida.

'Gordas' se puede ver cada lunes hasta el próximo 18 de marzo en el Teatro Condal de Barcelona.