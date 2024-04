Geno Velasco: "La vida de la meva filla està molt limitada per la Covid Persistent"

Ja han passat 4 anys des que la pandèmia va colpejar la nostra societat i a dia d’avui encara hi ha milers de persones que pateixen els símptomes i les conseqüències del Coronavirus.

La Covid Persistent és una de les seqüeles encara no resoltes de la pandèmia. A més, els experts rebutgen la falsa creença que aquest virus no afecta als adolescents.

Falsa creença

De fet, segons uns estudi de la Diputació de Barcelona, un 6’8% dels alumnes que enguany estan cursant quart d’ESO presenten símptomes persistents.

"És cert que els joves i adolescents pateixen menys afectacions durant la fase aguda de la infecció del virus" assegura Lluís Camprubí, tècnic de Salut de la Diputació de Barcelona, en declaracions a Onda Cero. Ara bé, això canvia quan parlem de la Covid persistent. "Hi ha adolescents que pateixen des de fa anys els mateixos símptomes que una persona de 50 o 60 anys".

Segons aquest estudi, la prevalença és superior entre les noies (8,6%) que entre els nois (5,3%), i el percentatge es duplica (11,6%) entre els que han passat la Covid més d’una vegada. Dos terços dels afectats declaren patir cansament, i prop de la meitat (44%) dificultats per respirar o mal de cap.

I sí, els joves pateixen per igual l’impacte crònic d’aquesta malaltia, que deixa de ser únicament un virus respiratori. "En la fase crònica, parlem d'un virus multisistèmic que pot impactar en molts aparells del nostre sistema".

Una vida truncada

La reinfecció és un factor associat amb la Covid Persistent. I aquesta és l’experiència de la Laura, una adolescent de 17 anys que des dels 13 pateix aquesta malaltia. Tant la mare, la Geno Velasco, com ella, s’han reinfectat 6 vegades.

"La vida de la Laura està molt limitada. Abans ballava 3 hores al dia, feia esgrima, teatre i moltíssimes més activitats", assegura la seva mare, qui lamenta que fa 4 anys va haver de deixar-ho tot.

Ens enumera la Geno que la primera infecció li va acabar afectant el fetge i despertant la intolerància al fred. Entre d’altres, ha patit i pateix símptomes relacionats amb l’esgotament crònic. Actualment cursa el batxillerat científic, on les conseqüències també s’han traslladat a l’àmbit psicològic.

"Quan ha de fer un examen, a vegades no sap posar el seu nom perquè es queda en blanc". I és que la dificultat per concentrar-se és una altra de les conseqüències d'aquesta malaltia. "Abans era una noia de notables i excel·lents i ara mateix ho passa malament per treure un cinc", assegura la Geno.

Actualment no hi ha cap tractament amb evidència demostrada per a la curació de la Covid persistent. Per això, la Geno demana, per ella, la seva filla i els milers d’afectats, que la societat sàpiga que aquesta malaltia existeix.