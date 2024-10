La Generalitat vol liquidar la cita prèvia obligatòria

Demà s’hi posarà la primera pedra amb l’aprovació al consell executiu de l’acord per impulsar l’estratègia de transformació i millora dels serveis públics. La cita prèvia es va consolidar amb la pandèmia i la Generalitat creu que ha arribat el moment de tornar a l’atenció presencial i que els ciutadans puguin tenir una resposta immediata per part de l’administració. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que faran "una norma amb rang de llei per acabar amb la cita prèvia obligatòria en els serveis públics de Catalunya" i que qualsevol ciutadà s'hi pugui dirigir de forma més directa.

Altres objectius

Acostar als usuaris l’administració, simplificar la burocràcia i lluitar contra la bretxa digital són els altres objectius d’aquesta reforma, que es concretarà en 17 actuacions. A més de l'eliminació de la cita prèvia obligatòria, també es vol impulsar un programa de captació de talent jove a través de 2.000 places de pràctiques professionals remunerades per a joves estudiants. Un programa que suposarà una inversió de 40 milions d'euros.

Calendari

Tant les mesures més urgents com la resta de treballs haurien d’estar enllestits en 10 mesos i que estaran dirigits per una comissió encapçalada pel catedràtic Carles Ramió.

D’aquests treballs, en sortirà un informe que serà avaluat per una segona comissió amb la participació de tots els departaments de la Generalitat. Per tant, es tracta d’una reforma profunda però també gradual.