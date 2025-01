La Generalitat s’avança a Donald Trump i prepara les empreses catalanes per afrontar la guerra d’aranzels. Hi ha més de 3.000 companyies que exporten productes de forma regular als Estats Units i que viuen amb intranquil·litat la seva arribada a la Casa Blanca. Però no tot son males notícies. Entre altres, podríem veure com cau el preu del petroli al llarg dels propers mesos. A nivell macroeconòmic, pot afectar l’arribada del magnat americà a l’economia catalana?

Doncs si finalment Trump imposa aranzels als productes europeus, força empreses catalanes i l’economia en general se’n podrien ressentir. Avui en dia, els Estats Units son la primera destinació en exportacions fora de la Unió Europea i unes 3mil 100 empreses exporten els seus productes de forma regular. A més, "entre el 2020 i el 2023 el volum ha incrementat un 50%", assegura la Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d’ACCIÓ en declaracions a Onda Cero.

L’aplicació d’aranzels dificultaria l’entrada de productes catalans als Estats Units. De fet, ja va suposar un problema durant el primer mandat de Trump. Sobretot pels sectors agroalimentaris, de la cosmètica i maquinària pesada. Per mitigar els seus efectes, la Generalitat ja treballa colze a colze amb les empreses afectades. "Els estem oferint un servei per detectar quin és el grau d'exposicó que té cada companyia sobre les seves polítiques econòmiques", apunta Serradell.

Entre altres, s’estudia si les empreses podrien assumir l'increment dels costos o la possibilitat d’obrir una filial al Estats Units, evitant així els aranzels. I l’escletxa d’esperança a nivell econòmic arriba des de les importacions. Des de l’esclat de la guerra a Ucraïna, Catalunya ha augmentat la demanda de petroli i gas als Estats Units. Trump promourà l’extracció d’aquests recursos naturals a Alaska, augmentant l’oferta i, probablement, reduint els preus i la despesa dels catalans.

Com reacciona la Unió Europea?

Diversos estudis calculen que els aranzels afectarien l’1’5% del PIB europeu i un 0’2% del PIB català. Però aquesta seria la mesura estrella d’un pla econòmic que prepara Trump per frenar el creixement de l’economia europea. Des de Brussel·les "asseguren que estan preparats per lliurar aquesta guerra comercial".

Així de contundent s’ha mostrat el comissari d’Economia i Producitivitat, Vladis Dombrovskis, qui demana una reacció urgent i coordinada de la Unió Europea per millorar la competitivitat de les empreses. De fet, el proteccionisme que exercirà Trump hauria d’accelerar la posada en marxa "d’una Europa unificada a nivell comercial i regulatori i promocionar la seva autonomia", afegeix Serradell.

Així doncs, la primera potencia mundial se suma a la fragmentació del comerç internacional, posant fi als acords multilaterals i apostant per l’aïllament de la globalització i apostant pel producte nacional. Així es com Trump vol alentir l’economia europea, que es veurà obligada a negociar per evitar la imposició d’aranzels.

Ara bé, aquesta mesura no s’ha trobat entre les desenes d’odres executives que va firmar just després de prendre possessió. Un fet que fa pensar als experts que l’amenaça dels aranzels podria ser una eina negociadora... tenint en compte que molts dels productes que necessiten els fabricants dels Estats Units els han d’importar.