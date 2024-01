La Generalitat reclama recursos i més competències en immigració

El Govern de Generalitat ha assegurat que “volem totes les competències” en matèria d’immigració, però admet que això és impossible “mentre no siguem un Estat independent”.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha defensat que “treballem per garantir els drets de totes les persones”, tot i lamentar que “els instruments que tenim al nostre abast” són insuficients. “Necessitem més instruments, de fet, voldríem tenir-los tots”, ha sentenciat en resposta a una interpel·lació parlamentària de Vox.

Tània Verge ha exigit a l’Estat “respecte a les competències i a la capacitat de decisió de Catalunya en matèria d’acollida”, així com el “traspàs de recursos, tal i com han reconegut diferents sentències judicials”.

"Zero euros per a polítiques d'acollida"

La consellera ha acusat l’Estat de “transferir l’equivalent a zero euros per a polítiques d’acollida”. Una situació que -segons Verge- podria revertir-se “avui mateix” amb “compromís polític” per part del govern de Pedro Sánchez.

“Això ens ajudaria a reforçar les aules d’acollida a les escoles, acompanyar millor els joves migrants sols i a les persones refugiades en les seves necessitats vitals i en el seu procés d’autonomia”, ha explicat.

Deixar ben clar que l'empadronament és "obligatori"

Tània Verge també ha demanat al govern espanyol canvis en la Llei de bases del règim local “per què no hi hagi interpretacions possibles sobre l’obligació d’empadronar per part dels Ajuntaments” i establir “instruments sancionadors específics i àgils” contra els consistoris que s’hi neguin. Aquesta petició arriba enmig de la polèmica per les traves que alguns ajuntaments hi posen.

“Mentre l'Estat no faci els deures, nosaltres hem desenvolupat una estratègia d'empadronament per promoure que els ajuntaments compleixin amb el seu deure", ha afirmat la consellera d’Igualtat i Feminismes.