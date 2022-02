LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Gasull (AFFAC): “El govern hauria hagut de preguntar a les famílies per buscar més consens a l'esborrany d'educació”

L’esborrany del Govern sobre el currículum escolar ha aixecat polseguera. I és que es planteja eliminar les notes trimestrals i per tant, no es donaran a 2on, 4t i 6è. Des de l'AFFAC celebren aquests canvis, però asseguren que hagués estat bé que es consultés a les famílies per buscar consens. En parlem amb Lidón Gasull, directora de l’AFFAC.