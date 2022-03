La futura Diagonal: Tramvia amb catenària soterrada i més espai per vianants

Les obres signifiquen l’inici de l’última fase d’aquestes obres que pretenen modificar el disseny de l’avinguda. Com també preveuen modificar les catenàries que quedaran soterrades. Els treballs, que es van adjudicar a finals del 2021, començaran de forma simultània en tot el tram afectat de la Diagonal, des de Glòries fins al carrer de Girona. Això generarà afectacions en la mobilitat tot i que en molts casos no vindran de nou perquè es mantindran els mateixos talls que ja hi ha per les obres del col·lector.