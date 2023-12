La Fundació Bofill reclama "refundar l'aposta per l'educació" per revertir l'informe PISA

En una entrevista a la Brúixola, el cap d'estudis de la Fundació Bofill, Miquel Àngel Alegre, ha reconegut que les xifres són "dramàtiques": "Podríem esperar un cert declivi, però aquesta davallada ens ha agafat a tots per sorpresa". Segons Alegre, les xifres demostren que les polítiques educatives i la resposta que s'ha donat a la pandèmia no ha estat efectiva. Segons Alegre, "va ser un curs de plantilles fluctuants, de grups bombolla, d'aprovat generalitzat i d'absentisme.

Però això no explicaria que Catalunya estigui en comprensió lectora, matemàtiques i ciències per sota de moltes comunitats i de la mitjana espanyola: "Tenim un sistema educatiu poc preparat per ser resilient, "no és un sistema educatiu pensat per donar resposta a la diversitat i la diferència socioeconòmica que tenim a les aules".

Aposta de país

Per capgirar aquestes xifres, el cap d'estudis de la Fundació Bofill advoca per "una ofensiva de país de tots els sectors a favor de l'educació, que es prengui l'educació com un instrument per sortir de les crisis". Alegre ha reivindicat una refundació de l'aposta per l'educació. Això passa per més recursos estructurals per acompanyar al professorat, abaixar ràtios, seguiment més personalitzat i per reduir les desigualtats entre alumnes rics i pobres. Per exemple, Alegre proposa reduir a deu alumnes per aula la classe de matemàtiques en els centres no complexos i reduir aquesta ràtio encara més a les escoles amb més dificultats.