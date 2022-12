La Fundació Bofill atribueix el baix nivell educatiu també a les desigualtats socials entre alumnes

En una entrevista a la Brúixola, Alegre ha assegurat que encara "hi ha un pes important" de les diferències socials i econòmiques entre els estudiants en la baixada del nivell en matèries bàsiques com les matemàtiques, l'anglès, el castellà o el català. Alegre reconeix que la pandèmia ha estat un factor important, però ha recordat que "el problema ve de lluny". En aquest sentit, ha explicat que les matemàtiques o l'anglès són "matèries sensibles" perquè difícilment es poden aprendre fora de les aules si no hi ha un acompanyament de la família o a través d'activitats extraescolars, el que també marca diferències entre alumnes. I això, segons Alegre, s'està "cronificant" amb la pandèmia o l'actual incertesa econòmica. Pel que fa a les solucions que ha posat sobre la taula el departament d'Educació, com la millora de la formació del professorat, el cap d'estudis de la Fundació Bofill apunta que aquesta formació ha d'anar acompanyada d'un reconeixement per al professorat i per al centre educatiu, "cal disposar dels recursos però també fer-los necessaris". En aquest sentit, Bofill també ha reclamat que cal abonar més recursos als centres d'alta complexitat. A parer seu, el pacte contra la segregació escolar és un bon instrument, però trigarà temps a veure's el seu impacte.