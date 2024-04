Francesc Garriga, corresponsal: "La societat nord-americana està molt més dividida que la nostra"

El sistema de salut, els tirotejos a les escoles, el glamur de Hollywood i, sobretot, la polaritat política que es viu al territori són algunes de les temàtiques que protagonitzen el llibre "A Washington amb Paracaigudes. Un periodista català a la capital del món" de Francesc Garriga. Durant l'entrevista a 'La Brúixola' el periodista assegura que "aquí pràcticament vivim en campanya permanent". Explica que hi ha polarització al territori, tot i que és més elevada "als llocs més rurals on se senten oprimits i on alguns republicans odien als demòcrates". En aquest context, afegeix que "és molt difícil trobar el punt de comunió entre un demòcrata i un republicà" i que "la societat nord-americana està més dividida que la nostra".



El pols Biden-Trump

Pel que fa a les eleccions del mes de novembre, Garriga no creu que guanyi Trump tot i que tampoc ho descarta: "el resultat està obertíssim tinc la sensació que a Europa la gent no creu que Trump pugui guanyar", diu. Pel que fa a Biden, assegura que l'edat el perjudica perquè els votants "esperen fortalesa i contundència".



Durant l'entrevista, Francesc Garriga parla també sobre la immigració i l'ús de les armes. En aquest sentit, explica que "és un país dur" i que quan ha hagut de cobrir situacions com tirotejos "el primer dia et sents fora de lloc i no saps com es gestiona emocionalment". L'autor de 'A Washington amb Paracaigudes. Un periodista català a la capital del món' valora també a 'La Brúixola' l'estat de salut de la premsa americana.