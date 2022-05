FORMAR ALUMNES PER EVITAR CASOS D’ASSETJAMENT ALS INSTITUTS

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Joan Cumeras, el director de l’Institut Sobrequés de Girona, on es va fer la primera prova pilot d’aquest programa, ha explicat que la clau és detectar aquests casos d’assetjament “en un estadi inicial” i evitar la intervenció dels equips directius.

Cumeras ha assegurat que els alumnes de tercer i quart d’ESO són formats pels Mossos d’Esquadra i, després, fan xerrades sobre el bullying a estudiants del primer cicle. D’aquesta manera, es vol crear una relació de confiança quer permeti aflorar possibles casos d’assetjament: “La sensació de patiment i humiliació que solen tenir aquests nois i noies fa molt difícil explicar la situació a un adult perquè ens veuen a una distància generacional que els hi sembla que el seu problema no l’ha patit ningú més o l’ha patit algú com ells”, ha apuntat el director de l’Institut Sobrequés de Girona.

La detecció precoç

Aquest centre també ha treballat des de fa anys la detecció precoç per tal d’evitar “un patiment molt intens” i les seves conseqüències. En aquest sentit, Cumeras ha explicat que fan enquestes anònimes des de primer fins a quart d’ESO per descobrir possibles conductes d’odi. En aquests informes, se’ls pregunta als alumnes per persones que puguin ser “víctimes potencials i també pels victimaris (agressors)”. Són també aquestes enquestes les que permeten trobar alumnes que “generen confiança i tenen actituds proactives d’ajuda als altres” i són aquests els que formen part del projecte per intervenir en possibles assetjaments.