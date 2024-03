Fins a un 15% de pacients amb disfuncions tiroïdals tenen els paràmetres hormonals ajustats, però “segueixen sense trobar-se bé”

A tothom li fa mal, de vegades, un queixal, el cap, l'esquena, però si es pateix hipotiroïdisme, aquestes malalties s'atribueixen a aquesta patologia, per la qual cosa es produeix un cercle viciós. Així, els pacients amb hipotiroïdisme senten cansament, fatiga, manca d'ànim i tenen tendència a un baix estat d'ànim, per la qual cosa els símptomes se solapen i poden assemblar-se als de les patologies psiquiàtriques, però no existeix evidència científica que desemboqui en una depressió. I el mateix passa de forma inversa, ja que no hi ha constància que la depressió pugui causar alteracions al tiroide. Els símptomes es poden confondre, però no vol dir que una persona que tingui hipotiroïdisme irremeiablement hagi de patir una depressió ni al contrari.