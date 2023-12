Una final en Valencia

El partido de Mestalla ante el Valencia adquiere un cariz. Importantísimo en búsqueda de la tranquilidad y estabilidad en el entorno del equipo, de la confianza en el entrenador y de la seguridad en la plantilla. Al margen de que le permitiría no descolgarse de manera más significativa de los líderes de la clasificación. No viajan el mejor momento el Barcelona a Valencia, sumido en una crisis deportiva significativa provocada en especial por la mala gestión del desplazamiento a Bélgica y por el cruce de manifestaciones y contradictorias explicaciones de la convocatoria para el partido en tierras flamencas.

Con todo lo ocurrido se ha vuelto a demostrar que el presidente del Barcelona Laporta no es un presidente al uso en los tiempos modernos, sino con lo que conlleva de beneficioso y perjudicial, un presidente intervencionista. Eso ha provocado la sensación en el entorno del club y en el ambiente de que la figura del entrenador Xavi Hernandez ha podido quedar debilitada al dar la sensación de que se le imponía ciertas cosas en materia, que deben ser competencia, si no exclusivamente casi totalmente del entrenador.

Xavi es todo una institución del fútbol español y por supuesto Catalan y Cule. Para mí el mejor jugador de todos los tiempos de nuestro balompié, pero ahora da la sensación de encontrarse en un momento de debilidad, muy solo y cuestionado. Falta por ver la profesionalidad y la categoría en el banquillo que puede demostrar ante esta tesitura el técnico del Barcelona en el momento más delicado desde que hace prácticamente dos años se sentara en la silla eléctrica del banquillo. Para colmo no es un desplazamiento fácil la visita a Valencia.

Si bien es verdad que hace 18 años que no pierde el equipo azulgrana en ese estadio, y que los Ches no atraviesan su mejor situación Histórica. De hecho vienen de perder dos jugadores importantes en el último partido, también a los valencianos les va mucho en el envite y querrán aprovechar la sensación de debilidad que está demostrando el Barcelona en los últimos tiempos. Catalogarlo de final no es exagerado, pues son tres puntos fundamentales para seguir compitiendo en liga con las opciones casi intactas de renovar el título. Y no solo eso evitar que la caja de los truenos siga haciendo ruido tan cerca del parón de de Navidad, tan largo y en el que la tensión puede ser insoportable en el entorno del club.