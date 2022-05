El final de temporada del Barcelona

El traspaso de Coutinho al Aston Villa tiene una doble lectura. En el cómputo global es un fracaso su fichaje por el Barcelona por el precio que costó de 140 millones de euros fijos + 20 en variables, por la escandalosa ficha que cobraba y el escaso rendimiento que ofreció durante las temporadas que milito en los Blaugranas. Pero eso ya es pasado y ya lo conocemos todos e incluso muchos opinan que este ha sido el fichaje más nefasto de toda la historia centenario del Barcelona. Por las cantidades pagadas, aunque otros jugadores ofrecieron mucho menos que Coutinho. Pero ahora toca analizar el último movimiento que ha llevado al brasileño definitivamente a desvincularse del Barcelona y recalar en el Aston Villa. Esta venta por 20 millones de euros no es mala, bien al contrario y más que los millones del traspaso está la operación en conjunto con la importante ficha que se ahorra el fútbol club Barcelona las próximas temporadas. Un alivio para las depauperadas arcas del Barcelona.

Con todo es que son movimientos muy importantes y posiblemente imprescindibles y necesarios realizarlos ya en el Barcelona, bien está en que todo esto no descentre al grupo y a los dos partidos que le quedan para acabar la temporada. Un pequeño esfuerzo para culminar una remontada que no ha sido fácil. Como no va a ser fácil rematarlo por más que lo parezca. Es verdad que en Getafe a los dos equipos les vale un empate y normalmente eso en el mundo del fútbol está escrito claramente.

No habrá mucha beligerancia entre ambos sabiendo que les beneficia un pacto de no agresión, es humano. Eso si el Barcelona va muy mermado de efectivos, sobre todo en la línea defensiva, y podría afectarle a la hora de afrontar el choque. En condiciones normales el Barcelona debe regresar de Madrid con la segunda plaza garantizada y la tranquilidad del objetivo cumplido pues prácticamente cuando cogió el equipo Xavi Hernandez en la novena posición y muy muy lejos de los puestos europeos. El calendario beneficia claramente al Barcelona y solo un milagro parece que le quitaría la segunda plaza incluso el atlético de Madrid tendría que vapulear a sus dos rivales que no son fáciles el Sevilla y la Real Sociedad. Por si acaso cuanto antes se aseguren el subcampeonato mejor que mejor