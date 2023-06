Fichar un lateral derecho

Una vez cubierta esa demarcación se trata de valorar cuáles son los puestos más necesarios para mejorar en la plantilla.

Es evidente que en el actual grupo de jugadores de Xavi Hernandez no existe un lateral al uso, un jugador con recorrido, con incorporaciones peligrosas por la banda y que desborde a los extremos con asiduidad, generando situaciones de peligro en ataque. Laterales puros no tiene ninguno, pues Sergi Roberto o Koundé qué son los hombres que podría utilizar no son específicamente jugadores de banda.

El problema no es ficharle , que haría falta, el problema es que mejore lo que tienes y sea rentable, algo que no será facil.

Han sido muchos los intentos de ocupar la demarcación que hizo suya de manera incuestionable Dani Alves y casi todos han fracasado, y algunos traídos a precio de oro.

Además, con la llegada de Iñigo Martínez hay overbooking de centrales y Kounde podría seguir en el lateral. Con él en esa posición, aunque no le guste, el Barcelona ha sido la mejor defensa de la liga y el equipo menos goleado del campeonato.

El Barcelona, probado laterales como Emerson, Semedo, de gran éxito en sus equipos y de calidad, que, sin embargo, no han cumplido las expectativas en el Barcelona. De ahí que haya cierto recelo a la hora de contratar un nuevo lateral con la consiguiente inversión económica que supondría. Por fortuna en la otra banda, incluso con la ausencia de Jordi Alba, posee un lateral para mucho tiempo en la figura del canterano Alejandro Balde. Un jugador con mucha progresión y que te permite cuando menos tener una banda muy ofensiva.

Para equilibrarlo tampoco hace falta otro lateral de mucha proyección en ataque, pues el equipo se convertiría prácticamente en un conjunto de extremos. Dada la situación económica del Barcelona y si no se da con la tecla y un jugador bueno bonito y barato no debería arriesgarse en este mercado veraniego.

Algunos de los nombres que están sonando son prohibitivos como del argentino del Villarreal , Juan Foyth pues los castellonenses no quieren prescindir de su futbolista. Y otros tampoco son laterales al uso del perfil que necesita el Barcelona y quizás metidos en años como el belga Meunier.

Dicen que el hambre agudiza el ingenio, y si realmente la situación es tan mala, a lo mejor conviene esperar un poco e ir echando en la redes sobre un lateral de mucho futuro y para mucho tiempo. Invertir este año bien en un medio centro de calidad y categoría y hacer lo propio el año que viene para el puesto específico del lateral derecho, salvando con los hombres que tiene esta temporada y sustituyéndolo de forma eventual con las alternativas que tienen la plantilla.