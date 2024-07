Factorenergia celebra 25 anys

En una entrevista a la Brúixola, el CEO i fundador de Factorenergia, Emili Rousaud, ha celebrat que, després de 25 anys, "tenim la sensació de consolidació del projecte" al sector. Rousaud ha recordat que els inicis van ser complicats, en un escenari "d'oligopoli territorial", i que ells van ser pioners l'any 1999 quan van ser la primera empresa comercialitzadora d'energia no preexistent en tenir llicència del Ministeri d'Indústria. En aquest sentit, ha apuntat que captar un client era "gairebé una missió impossible" i que van haver de presentar denúncies per posicions de domini. Rousaud ha afirmat que, en aquest temps, s'ha produït "un canvi radical", passant d'un abonat que no tenia capacitat de fer res a un usuari empoderat.

Els efectes de la guerra d'Ucraïna

La situació també va ser complicada arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Rousaud ha explicat que diverses decisions van reduir l'oferta de gas i això va produir un increment de preus en el mercat de gas però que també va tenir impacte en el de l'electricitat. El CEO de Factorenergia ha admès que "va ser un període molt complex des d'aquest punt de vista" i que, afortunadament, es va acabar estabilitzant amb la importació de gas liquat.

Expansió internacional

Factorenergia està en un procés d'expansió internacional. "Estem treballant en aquelles zones on s'està produint un procés de liberalització del mercat, com Amèrica Llatina i Europa de l'Est i sempre buscant un soci local. En aquest sentit, Rousaud ha reivindicat els projectes que s'han fet a Mèxic, Bulgària o Portugal i també ha avançat que s'està avançant per obrir seus al Marroc i a Sèrbia o Romania.

Les energies renovables

Sense dubte, una altra de les apostes de present i futur és la de les energies renovables: "Però no de boca sinó energia renovable certificada per la CNMC", ha afirmat el fundador de Factorenergia. Rousaud ha lamentat, però, que a Catalunya no s'hagin fet els deures "per la cultura del no a tot" i que ara encara hi hagi una dependència excessiva de l'energia nuclear.