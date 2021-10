Fàbregas: “Som el país d’Europa amb la ràtio més baixa de psicòlegs i psiquiatres” 

En una entrevista al Notícies Migdia, Fàbregas considera que l’atenció domiciliària que ha anunciat el Govern servirà per arribar a aquelles persones que es queden al marge del sistema. “Es buscarà aquells casos que no van als ambulatoris o les consultes. S'intentarà buscar un primer contacte que doni peu a un reconeixement de la problemàtica i una acceptació que es necessita ajuda”, ha puntualitzat.

Les dones i els joves són els dos grups que han rebut l’impacte més gran en salut mental a causa de la pandèmia. Fàbregas explica que la pressió a què estan sotmeses les dones per les feines de la llar fa “que no es permetin mostrar feblesa perquè podria suposar un desgavell en el nucli familiar” i que la medicina segueix tenint un biaix de gènere en què sovint no es tenen en compte els canvis hormonals o els cicles menstruals.

En el cas dels joves, “moltes vegades es confon una problemàtica específica amb les característiques pròpies de la d’adolescència”, explica el doctor. Amb tot, demana no minimitzar els conflictes d’aquesta etapa vital perquè poden ser l’origen de problemes que es cronifiquen en l’etapa adulta.

“No cal creure que hem de patir perquè sí. Hem de buscar la possibilitat d’entendre el que està passant”, conclou Fàbregas.