Èxit del programa de voluntaris per a la Copa Amèrica de Vela

El 2024 Barcelona acollirà la Copa Amèrica de Vela, un esdeveniment esportiu d'importància internacional. Per fer-ho possible, es necessiten milers de voluntaris que s'encarregaran de donar suport al que passa dins i fora de l'aigua. Xavier Prat, responsable del programa de voluntariat de la Copa Amèrica, ha afirmat a la Brúixola que les inscripcions estan sent tot un èxit perquè ja s'han registrat 2.600 persones. Voluntat d'apropar la competició a la ciutadania Segons Prat, busquen crear equips de voluntaris diversos i inclusius per tal de representar la població tant de Vilanova i la Geltrú, on se celebrarà la prerregata al setembre, com de Barcelona, que tindrà lloc entre els mesos d'agost i octubre del 2024. Des de l'equip de voluntariat, tenen l'objectiu d'aconseguir que l'experiència sigui com la dels Jocs Olímpics, on tothom es pugui apropar a la platja i gaudir de la competició. Les inscripcions per a ser voluntari a Vilanova i la Geltrú estaran obertes fins el proper dilluns 17 de juliol.