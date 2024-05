Estudiantes universitarios crean una experiencia inmersiva para concienciar sobre las agresiones LGTBIfóbicas

Mañana viernes 17 de mayo se celebra el Día Mundial contra la Homofobia. Un día que es más que necesario celebrar teniendo en cuenta las últimas agresiones homófobas, que cada vez són más violentas y donde los agresores cada vez son más jóvenes.

'Obre els ulls'

Para concienciar sobre la LGTBIfobia, un grupo de estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha desarrollado una herramienta para concienciar sobre este tipo de agresiones. Bajo el nombre de 'Obre els ulls a l'LGTBIfobia' (Abre los ojos a la LGTBIfobia), estos estudiantes han diseñado unas gafas de realidad virtual que proporcionan una experiencia inmersiva donde nos situamos en medio de una agresión. En declaraciones a 'La Ciutat', uno de estos estudiantes, Esteve Torrents, ha explicado que “situamos la escena en un aula de la facultad y planteamos un grupo de estudiantes que están sentados en sus sillas. De repente, uno de ellos empieza a increpar a una persona LGTBI por su forma de ser y de vestir. Algunos se ponen de parte de la persona y empieza una discusión, que acaba con el agresor abandonando el aula”, explica Torrents.

Esta herramienta la podrá usar la persona que lo desee “a partir del día 22 de mayo, que es cuando la presentamos de forma oficial” y se podrá encontrar “en bibliotecas y algunas zonas de las facultades. Ojalá lleguen para quedarse porque nos gustaría que fuera una herramienta para concienciar”, espera Torrents.

Empoderamiento

Torrents cree que “no creo que los jóvenes sean tan LGTBIfóbicos como se dice. Sí que se ven casos habitualmente por la calle, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente joven que hay son casos aislados. Claro que lo que interesa es que no haya ninguno, pero no podemos decir que los jóvenes son LGTBIfóbicos”. Aunque las agresiones las protagonizan personas cada vez más jóvenes, Esteve cree que “más que miedo sentimos empoderamiento. Es cierto que esta palabra quizás se está usando para otros ámbitos, pero no hay miedo al hecho de que las agresiones sean de gente cada vez más joven, lo que hace es que vengan más ganas de empoderarse y de defender la igualdad y la tolerancia”, concluye Torrents.