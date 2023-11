Estudi Stada Health Report: Quines són les conseqüències de la manca de dormir?

La cinquena edició de l'informe internacional STADA Health Report se centra en com els europeus estan cuidant la salut en temps de crisi, adoptant mesures preventives i no merament reactives. Els primers resultats de l'estudi realitzat online per l'institut de recerca Human8 Consulting per encàrrec de STADA s'han presentat a una conferència de premsa internacional que s'ha celebrat al Palau Neptú de Madrid on s'han abordat més de 30 qüestions sobre temes de salut d'actualitat: prevenció, medicaments, serveis farmacèutics actuals i futurs, coneixements de salut, entre d'altres.