Un estudi realitzat a l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, suggereix que certs microARNs (miARNs) poden ser útils com a biomarcadors no invasius per al diagnòstic precoç de les metàstasis ganglionars en pacients amb càncer de mama en etapes primerenques.

La investigació es va centrar en pacients amb càncer de mama en una etapa primerenca amb receptors d'estrogen positius (ER-positius). Els miARNs són petites molècules d'ARN que tenen un paper crucial en la regulació de l'expressió gènica i han estat relacionats amb diferents etapes del procés metastàtic. Un aspecte particularment intrigant dels miARNs és la seva estabilitat a la sang perifèrica, cosa que els converteix en candidats ideals per ser biomarcadors utilitzant tècniques no invasives com una mostra de sang.