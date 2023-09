Un estudi demostra que les proves moleculars són una eina de diagnòstic més viable que les actuals per detectar el càncer d’endometri

Un estudi de l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i el CIBERESP demostra que les proves moleculars són una eina de diagnòstic més viable que les actuals, tant a nivell econòmic com sanitari, per detectar el càncer d’endometri.

La investigació, publicada al British Journal of Cancer, sosté que les proves moleculars tenen tres avantatges respecte a les proves de diagnòstic actuals. Primer, redueix el nombre de casos d’endometri no detectats en un 65% i això permet fer una detecció més precoç. Segon, disminueix el nombre de falsos negatius, de manera que es poden reduir el nombre de cirurgies que es fan en dones que realment no tindrien càncer. I tercer, tal com ha explicat a Onda Cero la coautora de l’estudi Paula Peremiquel, és més eficient a nivell econòmic: "Podem tenir aquestes proves al mercat per un cost inferior als 310 euros. O sigui, augmentem els beneficis en salut alhora que disminuïm els costos per al sistema sanitari".

Peremiquel també assenyala que aquest estudi s’emmarca en un context on la incidència del càncer d’endometri està en augment per diversos factors: "Es dona a conseqüència de l'obesitat i l'envelliment de la població. És un càncer que apareix en edats més avançades i, a mesura que envellim i va creixent l'obesitat, hi haurà més dones afectades. Per tant, és un problema de salut que preocupa en el nostre entorn".

Cal tenir present que les proves moleculars són una eina de diagnòstic que està estesa en altres àmbits de la salut. En el cas del càncer d’endometri, la previsió és que també s’obri camí a curt termini.