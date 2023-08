Estiu, temps per llegir i aprendre de la història

L'escriptora bielorussa Premi Nobel de Literatura 2015 dona veu a aquelles persones que van sobreviure al desastre de Txernòbil i que van ser silenciades i oblidades pel seu propi govern. Aquest llibre els dona l'oportunitat de contar la seva història.

'Veus de Txernòbil' està plantejat com si fos una tragèdia grega, amb cors i uns herois marcats per un destí fatal, les veus del qual van ser silenciades durant molts anys per una polis representada aquí per l'antiga URSS. Però, a diferència d'una tragèdia grega, no va haver-hi possibilitat de catarsi.