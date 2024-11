Pedro Sánchez aconsegueix tirar endavant la reforma fiscal excloent la pròrroga de l'impost a les energètiques. Però això no vol dir que no es faci. De fet, ha pactat amb els socis d'investidura que segueixi una altra via, la de la proposició de llei.

Però al cap i a la fi, el debat que sobrevola el Congrés és econòmic. La transició verda s’ha de dur a terme, però qui l’ha de conduir? On estan millor els diners? En mans de les administracions o dels empresaris? Per ara, sembla que qui té la paella pel mànec son les energètiques. De fet, Repsol ja ha qüestionat la inversió de mil milions d’euros a la petroquímica de Tarragona i des del sector acadèmic asseguren que es tracta d’una amenaça real.

L'impost... sí o no?

Les energètiques espanyoles necessiten convertir-se en empreses sostenibles per complir amb les noves regulacions climàtiques. Ara bé, les polítiques menys impositives d’altres països europeus permeten eludir les pressions fiscals de l’Estat.

De fet, ja hi ha companyies que han mogut la seva seu social o redirigit grans inversions. Precisament una d’elles és Repsol, que té previst invertir mil milions d’euros en dos projectes a les instal·lacions de Tarragona. "Repsol ha anunciat recentment que un dels diferents projectes d'hidrogen verd que la companyia volia situar en l'Estat ja s'ha traslladat a Portugal, on s'invertiran, de moment, 15 milions d'euros", apunta Eduardo Irastorza, professor de EAE Business School en declaracions a Onda Cero.

Irastorza abraça la idea que sense impostos el desequilibri social seria inevitable, però en aquest dilema econòmic hi veu un problema. Saben les energètiques on es destinaran els seus diners? Serviran per dur a terme la transició verda que tant necessiten? "No hi ha una auditoria per saber cap a on van aquests fons i si realment aquest esforç suposa un beneficis a llarg termini també per elles", afegeix.

Per tant, si a hores d’ara l’Estat no pot sufragar aquest canvi únicament amb els recursos públics, apunten des del món acadèmic, cal replantejar estratègies. En aquest cas, els interessos polítics i econòmics estan dificultant la recerca de solucions reals per fer front al canvi climàtic.