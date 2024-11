Ja està en marxa la construcció de 4.000 pisos protegits

El Govern ha donat aquest divendres xifres sobre la construcció de pisos públics per demostrar als seus socis -especialment a Catalunya en Comú- que no estan de braços plegats. Enmig de les negociacions dels Pressupostos, que tenen el dret a l’habitatge com a pal de paller, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que ja n’hi ha més de 4.000 pisos en construcció per destinar-los a lloguer social.

Aquesta primera promoció, majoritàriament concentrada a l’àrea metropolitana de Barcelona, s’entregarà entre el proper any i el 2029. A més dels pisos que ja estan en marxa, el Departament pretén captar solars públics i privats per edificar-hi 20.000 més de forma “immediata”.

"Repte colossal"

L’objectiu del Govern és que Catalunya tingui un 15% d’habitatge públic en dues dècades. La consellera Sílvia Paneque diu que farà falta un esforç titànic. “Generar 50.000 habitatges fins al 2030 és un repte colossal, a més, si tenim en compte que en els darrers anys n’hem construït anualment un miler. Això requereix un esforç de recursos, planificació i execució per part del Govern”, ha manifestat Sílvia Paneque.

Els càlculs de Territori també inclouen la construcció d’habitatge en solars nous, perquè amb els actuals només es podria arribar als 20.000. La conselleria ha calculat que s'haurà “d'activar altres terrenys” per construir els 30.000 pisos restants.