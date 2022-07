Esquerra avisa a Junts que tome "decisiones" si no está cómoda con la apuesta por el diálogo

Esquerra Republicana de Catalunya sigue apostando por el impulso del diálogo con la mesa de negociación entre el gobierno catalán y el gobierno central. En este sentido, ERC ha pedido a los demás partidos políticos independentistas que ahora es esencial resolver el conflicto soberanista. Además, han remarcado que con "críticas vacías" no se llegará a ninguna parte.

Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha lamentado que, desde Junts per Catalunya, menosprecien las ideas que se tratan en la mesa de negociación, y ha declarado que desde el partido van a seguir la hoja de ruta que marcaron en la plan de gobierno. También ha invitado a tomar decisiones a todo aquel que no esté cómodo con esta decisión.

Marta Vilalta: "Apostaremos por una mesa de negociación, esté o no Junts per Catalunya. No esperaremos que unos u otros se pongan de acuerdo"