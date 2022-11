A Espanya es triga una mitjana de més de cinc anys a accedir a un tractament per a la migranya,

S'ha lamentat que la migranya segueixi sent “la gran desconeguda”, i fins i tot “menyspreada” per part del sistema sanitari”, i s'ha recordat que un infradiagnòstic i un tractament inadequat poden provocar la cronificació del dolor, així com altres patologies secundàries a la migranya, com la depressió. En molts casos, els pacients han d'assumir fins al 36% del cost econòmic del tractament, segons l'enquesta. És tan difícil accedir a alguns tractaments, que algunes persones amb migranya opten per pagar el medicament de la butxaca. En aquest sentit, s'ha apuntat que tot i que el 41% dels pacients han declarat que els costos del tractament per a la migranya afecten la seva economia, només l'1% demana un canvi de fàrmacs. Han sorgit noves medicacions que són molt beneficioses per al pacient amb migranya, però és difícil tenir accés a aquests tractaments innovadors perquè no hi ha pressupost. Carles Aguilar ho comenta amb Isabel Colomina, presidenta de l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalea.