ERC, de la polèmica dels cartells al futur del partit

Tots els analistes polítics donaven per fet que la desfeta electoral del 12 de maig obriria un període de reflexió i de tensió entre les diferents famílies que composen aquest espai. Més encara després que Pere Aragonès o Marta Rovira fessin un pas al costat per renovar els lideratges i Oriol Junqueras es postulés com a candidat a la presidència del partit al Congrés previst al mes de novembre. Però aquesta crisi ha obert un nou capítol amb l’escàndol dels cartells contra els germans Maragall durant la campanya de les eleccions municipals. La setmana passada s’ha sabut que tot plegat va sorgir de les pròpies files. Això ha esquitxat diversos càrrecs d’Esquerra però, de moment, només un, Sergi Sabrià, viceconseller del govern en funcions, ha plegat definitivament tot i declarar-se innocent. A més, en la seva roda de premsa de comiat, va marxar apuntant Oriol Junqueras com el responsable d’aquesta filtració. Analitzem la crisi interna d'ERC amb el politòleg Adrián Caballero.

Eleccions o pacte

Quina és la millor opció per a Esquerra Republicana? Un pacte amb el PSC de Salvador Illa o la repetició electoral sense un candidat clar? Segons Caballero, "no és una opció intel·ligent" anar a una repetició electoral en què molt probablement perdran més escons, tot i que també ha recordat que algunes veus republicans consideren que aquesta no ha de ser la prioritat ara mateix.

Oriol Junqueras, únic candidat a la presidència

Hi hagi pacte o eleccions, la decisió, que ratificarà la militància, es prendrà molt abans del congrés del partit previst per al mes de novembre. De moment, només hi ha un candidat a la presidència del partit, que és Oriol Junqueras. Segons aquesta analista, Junqueras arribarà "desgastat" al congrés tant pels mals resultats recollits pel partit amb ell al capdavant com per l'escàndol dels cartells contra els germans Maragall: "Més enllà del que es pugui demostrar, això tacarà a Junqueras i a la seva comunicació a la militància i en l'àmbit públic".

Unitat o divorci

Com pot acabar la guerra interna entre Marta Rovira i Oriol Junqueras? Caballero dona per fet que arribaran "divorciats" al Congrés però creu que hauran de sortir units, sobretot, de cara als votants del partit per evitar una fuita major de vots. En aquest sentit, creu convenient trobar "un candidat de consens" o "una tercera via" que serveixi per superar l'actual divisió interna. Creu que el temps juga a favor d'ERC perquè, si no hi ha sorpeses, no hi haurà un clima electoral a curt termini i tindran dos anys i mig per consolidar el projecte i un possible candidat o candidata a les properes cites electorals.