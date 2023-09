ERC, sobre la manifestació del PP en contra l'amnistia: "Atien l'odi contra Catalunya"

En una entrevista a la Brúixola, la portaveu d'Esquerra i vicesecretària de LGTBI i Feminismes, Raquel Sans, ha lamentat que aquesta sempre ha estat l'estratègia del PP i de José María Aznar però també ha augurat que acabarà en fracàs. En aquest sentit, ha recordat que "de la darrera manifestació que es va fer en aquest sentit ja falten molts cares com la d'Inés Arrimadas, Albert Rivera o Macarena Olona, que ja no hi són; no sé aquesta estratègia d'atiar l'odi els ha funcionat com volien". Sobre les paraules de l'ex president del PP, Sans ha assegurat que "Aznar viu d'això" i ha lamentat que li agradi més la imposició que la negociació.

Sense amnistia, no hi ha investidura de Sánchez

Sobre les negociacions d'una llei d'amnistia com a condició prèvia per investir a Pedro Sánchez, Raquel Sans ha deixat clar que si el PSOE no està disposat a parlar-ne no hi haurà investidura: "L'amnistia és posar el comptador a zero; no li queda una altra". En aquest sentit, ha reiterat que el marc de negociació d'Esquerra és "l'amnistia, l'autodeterminació i el benestar de la societat", tot i que ha evitat parlar de línies vermelles o terminis "perquè no ajuden a avançar en les negociacions".

Sense renunciar a la via unilateral

La dirigent d'ERC també ha deixat clar que el seu partit no renunciarà en cap cas a la via unilateral tot i que també ha apuntat que segueix defensant que "la via més efectiva és la de la negociació. No ens tanquem cap porta".