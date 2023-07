ERC insta el PSOE a respondre Feijóo

Esquerra demana a totes les formacions polítiques a comprometre's per "no pactar amb el PP" directe o indirectament. Una petició amb la qual els republicans pressionen el PSOE perquè respongui la pregunta que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, va formular reiteradament en el cara a cara organitzat per Atresmedia. "El votant del PSC i del PSOE ha de saber si el seu vot servirà perquè Feijóo acabi sent president com a mal menor", ha reclamat Rufián.

Junts denuncia "l'obsessió malaltissa" contra Catalunya

La candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha assegurat que "tant li és qui guanya els debats espanyols" perquè no són del seu "gran interès". Ara bé, la dirigent de Junts ha considerat que aquest dilluns no va passar res de nou, sinó que es va constatar que el PSOE i el PP tenen una "obsessió malaltissa cap al president Puigdemont i cap a Catalunya".

La CUP ha defensat una opinió similar. La candidata per Girona, Mireia Vehí, ha considerat que "no hi va haver cap diferència entre Sánchez i Feijóo" pel que respecta a Catalunya. Respecte el cara a cara, ha qualificat el debat de "pur bipartidisme, caduc i retrògrad".

PSC i PP busquen el vot útil a Catalunya

El PSC i el Partit Popular apel·len al vot útil a Catalunya per eixamplar la seva base d'electors. Els socialistes catalans reclamen una "mobilització massiva" per "donar una lliçó després de les faltes de respecte a la veritat per part de Feijóo” durant el cara a cara amb Sánchez.

El PP, per la seva banda, ha fet una crida al votant socialista que estigui disconforme amb la política de pactes de Pedro Sánchez. El cap de llista per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que una de les seves prioritats és "millorar les relacions entre la Moncloa i la societat civil catalana". "La política de pactes ha estat centrada en millorar la vida dels qui poden mantenir-se en el poder i no per millorar la del conjunt de catalans”, ha recriminat Blanco.

"Debat buit i sense propostes"

I des de Sumar - En Comú Podem, la candidata per Barceloona, Aina Vidal, ha qualificat de "debat buit i sense propostes" el cara entre Sánchez i Feijóo. La formació morada ha considerat que la guanyadora va ser “Yolanda Díaz des de l’ombra”.