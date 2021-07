Entrevista a David Solans

L'actor ens ha parlat sobre la seva trajectòria en sèries i pel·lícules com “Les de l'hoquei”, “Merlí”, “Bajo Sospecha”, “Fill de Caín”... També ens ha confessat si té nous projectes per l'any que ve, alguns detalls sobre la seva participació a la sèrie Merlí i hem parlat sobre “Los herederos de la tierra” i com ha sigut treballar amb actors i actrius com Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho o Michelle Jenner. Finalment, David Solans ens ha explicat com veu el seu futur com a compositor, ja que ha format part de la banda sonora de la sèrie de Playz “Drama”.