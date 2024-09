"Ens trobem en un punt de no retorn"

16 científics de projecció internacional reclamen reunir-se a curt termini amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per abordar el tractament de l'acció climàtica i la sostenibilitat durant la seva legislatura. Marta Torres-Gunfaus, investigadora sobre energia i clima a l'IDDRI i membre del Comitè d'Experts en Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya, assegura que aquests professionals tenen en comú "un sentiment de voler aportar més, compartim una preocupació i tenim ganes d'unir forces". Les reclamacions que volen fer al Govern consisteixen a "un full de ruta per a tots els actors econòmics i socials" amb l'objectiu d'elaborar una proposta constructiva que inclogui qüestions com: una transformació del sistema energètic sense emissions, la reducció de mobilitat o com utilitzar més els transports públics, entre altres.

Torres-Gunfaus assegura que "històricament, hi havia un discurs d'escollir entre economia o ecologia, però hi ha maneres de conciliar". Una reunió que espera que es produeixi aviat, perquè "estem a un punt de no retorn", lamenta.