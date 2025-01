"Ens trobem davant d'un escenari bastant negre"

Durant les últimes hores el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, ha anunciat la fi del seu programa de verificació de continguts als Estats Units a Facebook i Instagram. Ha explicat que deixaran de treballar amb verificadors de dades i començaran a utilitzar el que anomenen notes de la comunitat, com ja es fa a la xarxa social X. Però no només això, també simplificaran les polítiques de restricció al voltant de qüestions com la immigració o el gènere. Zuckerberg revesteix aquesta falta de contrast d'informació al·legant que les plataformes serveixen perquè tothom pugui compartir les seves opinions i creences. En aquest sentit, el cofundador i cap d'estratègia de la plataforma de lluita contra la desinformació Verificat, Lorenzo Marini, explica a 'La Brúixola' que "les notes de la comunitat poden funcionar, però no arriben a cobrir ni una petita part de la desinformació que circula a les xarxes. Per tant, els discursos d'odi no tindran cap mena de moderació". Marini defineix l'acció de Zuckerberg com "una decisió política amb totes les idees que representa el moviment de Donald Trump. Ells diuen que és la llibertat de paraula, però és la falta de moderació dels continguts", apunta.