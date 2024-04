Hi ha encara desconeixement sobre els analgèsics malgrat el seu ús freqüent

Gairebé la meitat dels europeus desconeixen les característiques fonamentals de l'àcid acetilsalicílic (47% ) o del paracetamol (42%). Els espanyols manifesten que les raons principals per prendre analgèsics són el mal de cap (70%), els refredats (45%), dolors dentals (39%), mals d'esquena (38%) i dolors musculars (36%). Per gènere, les dones són les que més els utilitzen per al mal de cap (76%) davant d'un 64% dels homes, mentre que un 37% els utilitzen per pal·liar els dolors menstruals. Només un 6% de les dones afirma no prendre mai analgèsics, xifra que es doblega en el cas dels homes, amb un 13%. Carles Aguilar parla amb Noelia Tejedor, Farmacèutica, Vocal de la Societat Científic - Professional de Farmàcia iberoamericana i Professora de la Universitat Francisco de Vitoria i Rey Juan Carlos de Madrid.