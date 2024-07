Els vulnerables, els que més pateixen amb l'augment de les temperatures

En una entrevista a la Brúixola, el director general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut, Jacobo Mendioroz, ha recomanat que, davant la calor intensa que viurem durant tot el cap de setmana, "cal estar en espais frescs, com els refugis climàtics, hidratar-se regularment i evitar una exposició directa al sol amb crema o barrets.

Preocupen, especialment, els col·lectius vulnerables, com la gent gran, persones depenents i malalts crònics. En aquest sentit, Mendioroz ha assegurat que és important que tinguin "un acompanyament" en el seu dia a dia. Aquest responsable del Departament de Salut ha posat l'èmfasi en la necessitat de tenir cura de les persones amb demència tenen més dificultats per fer-se entendre ens situacions així i de prestar atenció a la medicació dels malalts que pateixen del cor o del ronyó per evitar desajustos per la pèrdua de líquids.

Cop de calor i deshidratació

Davant les altes temperatures, podem patir deshidratació progressiva, per la pèrdua de líquids, o bé un cop de calor per una exposició molt perllongada a una temperatura molt alta. En aquest segon cas, els primers canvis es noten a la pell - que es va enrojolant i es va assecant -, després s'accelera la respiració i el ritme cardíac i també pot produir mal de cap, que pot derivar desorientació, vertigen i fins i tot vómits. En alguns casos, el cop de calor pot tenir conseqüències bastant greus.