N’hem parlat a ‘La Ciutat’ amb Ramon Cebrián, president de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, que explica que oficialment no tenen constància de res i que a la pràctica les empreses i l’ajuntament es passen la pilota. De moment, amenacen amb aquesta aturada. No és la primera vegada enguany que anuncien vagues per l’impagament dels increments salarials.