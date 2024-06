Els transportistes valoren en 10 milions d'euros les pèrdues pels talls de frontera dels pagesos

Un dels principals sectors afectats per la mobilització dels pagesos a les fronteres entre Catalunya i França és el dels transportistes. A Catalunya es mouen més d’11.000 vehicles de transport internacional cada dia. Una aturada de 24 hores, segons el sector, els suposa unes pèrdues de pràcticament 10 milions d’euros.

Els transportistes posen el focus en la inacció del Govern. Asseguren que entenen les reclamacions del sector, però que no es respecten els seus drets. Culpen a l’administració de no donar una alternativa davant d’una situació inassumible. Segons Carlos Folchi, secretari general de l'Associació General de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya, entenen la reivindicació, però se senten menystinguts.

Accions legals

I és que aquestes queixes ja s’havien repetit durant les altres protestes pageses d’ara fa uns mesos. Critiquen que des de la Generalitat s'ha avisat als transportistes de no circular durant les protestes en comptes de buscar solucions. I tot i que fins ara no s’han emprès accions legals... Afirmen que si s’allarguen, no descarten fer-ho.

Des de l’associació expliquen que al no poder circular lliurement, i no comptar amb una alternativa, hi ha moltes empreses que avui han decidit no repartir. Això, però, no evita les grans pèrdues dels treballadors.