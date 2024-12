Els temporals encareixen el preu del peix i marisc

Els preus dels productes enguany van a la baixa, però els que són uns dels productes estrella, el peix i el marisc, veuran el seu preu incrementat en un 20% a causa dels temporals marítims, de la mateixa forma que ho farà el raïm. Per contra, altres productes com els cítrics, la pinya o els fruits vermells han baixat força el preu, i la carn i l'aviram mantenen els preus estables.

Per parlar de tot plegat, hem parlat a La Ciutat amb Llum Ortega, portaveu del Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna. Ens ha explicat que el Nadal és "el millor moment de la temporada per a nosaltres". Tots i aquesta pujada de preu del peix i del marisc a causa del temporal "s'espera un sortida molt semblant a la d'anys anteriors, i aquest any obrirem dilluns fins i tot, cosa que no fem mai".

No esperar fins a darrera hora

"És molt important fer una previsió a l'hora de fer la compra, perquè així ho podem encarregar amb temps. També és molt important anar a per el producte de temporada, perquè serà més assequible i haurà sempre", explica Ortega. Els peixos que més triomfen en aquestes èpoques són "el bacallà, el llenguado i el llobarró".