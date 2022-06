La futura normativa contemplarà mesures que ja estan en vigor, com la sol·licitud del servei amb 15 minuts de marge o la prohibició de captar clients al mig del carrer o d'estacionar al carrer, però no limitarà les llicències, cosa que enfada els taxistes. N’hem parlat amb el portaveu d’Élite Taxi Tito Álvarez, que explica que no els tremolarà la mà a l’hora de tornar a col·lapsar Barcelona per tal de defensar els treballadors i les treballadores del sector.