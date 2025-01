Els químics eterns: cars de netejar i perjudicials per la nostra salut

Netejar la contaminació dels anomenats “químics eterns” a Espanya costaria 10.500 milions d’euros anuals. Això es desprèn d’una investigació de ‘The forever pollution project’, que xifra la factura total a Europa en 110.000 milions d’euros a l’any. Si traslladéssim aquesta xifra a un període de 20 anys serien 2,2 bilions d’euros. I és que això es podria allargar si no s’atura l’ús d’aquests químics contaminants. De fet, si la contaminació s’aturés immediatament, el cost també seria elevat, ja que costaria un total de 95.000 milions d’euros de despesa durant 20 anys.

Molt difícils de netejar

Segons la investigadora del IDAEA, Marinella Farré, el que fa créixer les despeses per eliminar-los és la seva dificultat. Segons Farré, s'està treballant per eliminar-ho, però molts d'ells se segueixen utilitzant avui en dia i, per tant, és complicat fer-los desaparèixer.