Els pressupostos, Aragonès al Senat i el perill del terrorisme

Anem per parts... En la reunió que s'ha dut a terme al Palau de la Generalitat a les 9 del matí amb Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT el Generalitat ha platejat dues qüestions rellevants: L'acord de pressupostos i el Traspàs de Rodalies. I com no, la consellera de presidència, Laura Vilagrà, no ha pogut evitar respondre les preguntes pel que fa les negociacions per a l'investidura de Pedro Sánchez.

Els pressupostus, lluny de ser aprovats

Molt verdes estan les negociacions per tirar endavant els pressupostos catalans de 2024. De fet, el govern en minoria dels republicans, que compta amb tan sols el suport de 33 diputats, ha decidit reunir-se abans amb sindicats i patronals, dins el marc del consell social i econòmic, que amb la resta de formacions polítiques.

"No hem començat a negociar amb les formacions polítiques, però sí he acordat la forma d'encanvir els agents socials dins de la pressa de decisions, tal i com vam fer l'any passat", assegurava Vilagrà. La mateixa consellera de presidència indicava que tots els departaments estan treballant de forma interna les partides que volen destinar l'any vinent. Uns pressupostos que ja va avanaçar la consellera d'Economia. Natàlia Mas, serà més àmpli que els d'enguany.

El Govern insisteix que encara hi ha marge per executar els Pressupostos d’enguany perquè van entrar en vigor –recorden- al març. Des de la Plaça Sant Jaume es defensen així de les critiques del PSC i els Comuns, que denuncien incompliments pressupostaris.

L’Executiu referma que complirà amb els acords signats i assegura que es reunirà amb els grups parlamentaris després que cada Departament hagi preparat les partides per l’any vinent.

Aragonès, al Senat

Demà veurem al Senat un grapat de monòlegs, perquè els presidents autonòmics diran la seva sense replicar-se entre ells. I n'hi haurà que marxaran abans que acabi la funció. És el cas de Pere Aragonès que abandonarà la cambra alta després de defensar l'amnistia i l'autodeterminació davant els barons del Partit Popular.

El president de la Generalitat obrirà la comissió de comunitats autònomes però tocarà el dos per motius d'agenda, asseguren des del Govern. El cap de l'Executiu no escoltarà els arguments dels presidents autonòmics del PP... els únics que hi participaran en aquest fòrum multilateral que ha promogut el partit de Feijóo.

No hi haurà tampoc cap membre del govern central. Pere Aragonès argumentarà en català, i durant deu minuts, que l'amnistia i el referèndum són els mecanismes idonis per resoldre el conflicte polític.

Respecte la negociació per la investidura de Pedro Sánchez, la consellera adverteix que les carpetes del referèndum, Rodalies i el dèficit fiscal encara estan molt verdes. Laura Vilagrà, en tot cas, no ha dit que totes elles siguin línies vermelles per votar-hi a favor ni tampoc ha prioritzat quina carpeta tindria més pes per assolir un acord amb el PSOE.

Estem en perill d'atac terrorista?

I el conflicte entre Israel i Hamàs es trasllada també a Catalunya. El govern admet que el conflicte pot estimular atacs terroristes, però afirmen que no hi ha perill imminent.

Catalunya i l'Estat fa vuit anys que es troben en el nivell 4 d’alerta terrorista. Amb tot, els Mossos reforçaran en els propers dies la presència policial a zones amb grans aglomeracions i punts estratègics. També s’ha anunciat que divendres convocaran el gabinet antiterrorista on s'analitzaran "els espais que s'estan reforçant" i quins s'han de mantenir en el temps.