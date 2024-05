Els Mossos exculpen a Adif pels robatoris de coure i augmenten la vigilància

El cos ha elevat de nivell 1 al 2 el ‘Pla Operatiu Especial Metall’ per tal de reduir el robatori de coure a tot Catalunya, sobretot en infraestructures bàsiques com el ferrocarril. Fins ara el nivell 2 només estava actiu a les regions policials Metropolitana Nord i Sud i al Camp de Tarragona, però ara la resta de regions passaran de nivell 1 a 2 per abordar de forma “integral” el problema. Tot i això, admeten que és un problema greu i que no es resoldrà fàcilment.

Augment dels robatoris i dels detinguts

Des del mes de maig del 2023 fins a aquest abril s’han registrat gairebé 6.000 incidències vinculades en aquest àmbit. La sostracció de coure a la xarxa ferroviària d’ADIF ha crescut un 31%, i també han augmentat les detencions un 18%, arribant fins les 271. A més, tal com explica el comissari de la Prefectura Rafel Comes, la gran majoria dels detinguts tenien antecedents. Segons els Mossos, els autors no actuen sols. Formen part d’una xarxa criminal i en cada sostracció participen entre 2 i 4 persones. Per cada fet van canviant els participants, la qual cosa dificulta la imputació de grup criminal i facilita penes baixes en cas de ser detinguts. De fet, Comes ha demanat que se’ls pugui aplicar el delicte d’estralls i el d’organització criminal, i que també augmentin les penes pels delictes de furt i de receptació, que ara són molt baixes, compliquen les investigacions policials i afavoreixen la reincidència.

Adif és una víctima, no culpable

Comes també ha volgut treure ferro a la picabaralla entre Adif i la Generalitat arran dels últims robatoris que han provocat greus incidències als serveis de Renfe. El comissari ha assegurat que Adif no és ‘culpable’ de patir robatoris, sinó una víctima més. Com també els usuaris que pateixen les conseqüències. Així, ha dit que la diferència que podria explicar que hi hagi més robatoris a Catalunya que a la resta d’Espanya és que aquí hi ha més vies en trama urbana i més activitat econòmica i deixalleries.

La resposta de la Generalitat

Precisament aquestes declaracions contrasten amb les del departament d’Interior d’ara fa una setmana, on reclamava a ADIF que assumís la responsabilitat dels robatoris, assegurant que era responsabilitat seva la seguretat de les infraestructures. Tot i això, fonts d’Interior han explicat a Onda Cero que el reforç de la policia catalana en la vigilància de les vies de Rodalies és compatible amb la necessitat d’incrementar les inversions per part del govern espanyol. També reiteren que les declaracions del ministre Óscar Puente culpant als Mossos del robatori de coure continuen sent desafortunades.