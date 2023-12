Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Barcelona per estafar més d'un milió d'euros

Agents dels Mossos d’Esquadra de les unitats d’investigació de les comissaries d’Eixample i Sarrià van detenir el dia 29 de novembre un home de 25 anys pels delictes d’estafa i usurpació d’estat civil.

Segons ha explicat el cos, el detingut va cometre dos tipus d'estafa: una al districte de Sarrià, on es feia passar per inversor en animals de luxe i una altra al d'Eixample a Barcelona, on llogava de forma continuada un domicili del qual no n'era el propietari. Les estafes haurien començat el juny del 2022 i l'home hauria fet servir dues identitats diferents per cometre-les. El detingut va aconseguir estafar 1,2 milions d'euros en total. L'home va passar a disposició judicial el passat 2 de desembre.

En el cas de l'estafa al barri de Sarrià, segons han detallat Mossos d'Esquadra, va començar a principis de juny de 2022 quan un home va llogar un pis de la seva propietat situat al carrer Provença a una senyora. L'arrendatari coincidia sovint al portal de la finca amb la llogatera, ja que ell també vivia en un altre pis del mateix edifici, motiu pel qual amb el temps va acabar coneixent la parella de la senyora, que va resultar ser l'estafador, qui actuava sota la identitat d'EAV.

Fruit d'aquesta amistat, l'estafador va explicar al propietari que es dedicava al negoci de compravenda de cavalls pura-sang i gossos de luxe i que residia a Miami, i li va proposar invertir en aquest negoci. La proposta consistia a fer una inversió que li retornaria amb interessos en finalitzar el mes en curs.

La quantitat que van pactar que invertiria la víctima era de 133.180 € i tindria un import d'interessos de 34.052 €, i també van acordar que el lliurament dels diners es faria en efectiu i que el senyor EAV els retornaria mitjançant transferència bancària. Després de diverses fases de l'estafa, la víctima mai va cobrar els diners promesos per l'estafador.

Segon delicte

D'altra banda, en el cas de l'estafa al districte de l'Eixample, els Mossos han detallat que és aquí on el detingut va fer durant el 2023 deu delictes d'estafa i un d'usurpació d'estat civil. L'autor, que es feia passar per les sigles JGR, tenia llogada una habitació en un domicili ubicat al carrer Mallorca.

D'aquesta manera, posava anuncis de lloguer de l'immoble en un portal immobiliari d'Internet i quan el propietari no es trobava al domicili, ja que, segons ha explicat el cos, és una persona que viatja amb assiduïtat, el detingut ensenyava el pis a les seves víctimes aprofitant que disposava de claus. Per tancar amb la màxima celeritat el tracte, exigia fer el pagament amb rapidesa (gairebé en tots els casos en efectiu), i una vegada efectuat, les víctimes deixaven de saber res del presumpte arrendador.

Amb posterioritat les víctimes, en cas d'adreçar-se al domicili, comprovaven que no era un immoble que es trobés de lloguer, ja que hi residia el seu propietari, que era una persona diferent a aquella amb la que haurien formalitzat el fals lloguer.

Amb aquesta metodologia va aconseguir estafar un total de 10 persones per un import total de 63.950 €.