Els Mossos alerten de les estafes virtuals durant aquesta època de Nadal

El pla està vigent des del 30 de novembre i fins passat el dia de Reis, el 6 de gener. Durant aquest període s'intensificaran les accions policials dirigides a la prevenció i detecció de fets delictius, però sobretot les centrades en evitar les estafes en les compres en línia i tot allò relacionat amb les xarxes socials. El sergent de la policia virtual dels Mossos d'Esquadra David Romera ens ha explicat que aquests dies els estafadors fan el seu agost amb tècniques molt treballades, algunes d'elles utilitzant la Intel·ligència Artificial. Els consells que dona a la ciutadania són no clicar cap enllaç sospitós i tampoc cedir les nostres dades a plataformes no segures o desconegudes.

Patrullatge a peu de carrer

Pel que fa a l'increment del patrullatge i la presència policial als carrers, el pla compta amb la col·laboració de les guàrdies urbanes, policies locals, vigilants i guàrdies municipals i les empreses de seguretat privada. L'objectiu és prevenir fets delictius com furts, robatoris o estrebades, augmentar la percepció de seguretat i garantir el desenvolupament de les nombroses activitats que es fan durant aquestes dates. Els Mossos d'Esquadra treballen el Pla de Nadal tenint en compte que es manté l'amenaça terrorista en el nivell 4 sobre 5 establert pel Gabinet de Coordinació Antiterrorista. El sergent Romera explica que no cal alertar en excés la ciutadania, però que cal treballar sigil·losament i amb intensitat per evitar possibles accions.