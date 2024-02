Els metges demanen la creació d'una categoria professional específica per a ells (i diferent de les infermeres)

Els sindicats de metges de l’Estat han demanat la creació d’una nova categoria professionalespecífica per a ells. Actualment formen part de la categoria A1, però volen que es creï l’A1+. Metges de Catalunya és un dels sindicats que lidera aquesta petició al Ministeri de Sanitat.

La demanda per crear un nou grup professional específic per als metges arriba després que, durant setmanes, hàgim estat parlant de la categoria professional de les infermeres. De fet, un dels motius de la vaga d’infermeria que va durar un mes i mig era aquest: demanaven passar de la categoria A2 a l’A1, la que tenen els metges. Ara, són els metges els que diuen que la categoria A1 no és suficient, i demanen crear l’A1+. Però el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, recorda que ells fa temps que ho demanen i que la reforma de les categories professionals s’hauria d’haver fet fa 10 anys.

En declaracions a Onda Cero, Lleonart ha deixat clar que la seva petició "no va en contra de ningú". "El que diem és que aquesta classificació professional no reflecteix la realitat de la classificació acadèmica pactada a tota Europa i que, per tant, s'ha de refer en base això", ha afegit. També ha remarcat que, tot i que "altres col·lectius ho demanen només per a les seves companyes i companys", ells ho demanen per a tothom.

Per què volen aquest canvi?

Per entendre el que diu Lleonart, cal tenir en compte que, fa una dècada, vam deixar de parlar de llicenciatures i diplomatures per parlar de graus i màsters. Així, a nivell europeu, es va establir que la carrera de Medicina es reconeixia com a màster. Aquest canvi de categories acadèmiques, però, no es va traduir en un canvi de categories professionals. Ara, els sindicats de metges volen demanar directament a la ministra de Sanitat, Mónica García, que hi posi remei, no només en el seu cas, sinó en tot el sector de la salut. També compten amb el compromís del conseller de Salut, Manel Balcells, per traslladar-li aquesta petició en la reunió que tindrà amb ella aquest divendres a Madrid.

"Ens consta que el conseller li dirà a la ministra que no només s'ha de tocar la classificació d'infermeria, sinó que, en general, s'ha de fer bé tota la classificació professional", ha assegurat Lleonart. Tot i això, el sindicat Metges de Catalunya també ha demanat trobar-se amb García. "Volem explicar-li això mateix des de la nostra perspectiva", ha admès Lleonart. En aquest sentit, s'ha mostrat confiat en la resposta de la ministra, ja que és companya de professió i defensora de la sanitat pública.

Amb tot, si s’acaba complint aquesta reclassificació de totes les categories professionals, aconseguiran millores laborals i retributives tant els metges com les infermeres, però també treballadors com els tècnics sanitaris, que han estat en vaga fins aquest dimarts.