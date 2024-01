Desconvocada la vaga indefinida de tècnics sanitaris a Catalunya

Els tècnics sanitaris han desconvocat la vaga indefinida que havien començat el 8 de gener. La decisió la van prendre ahir a la nit després de més de 9 hores de reunió amb el conseller de Salut, Manel Balcells. La trobada havia començat a la una del migdia i no va ser fins passades les deu de la nit que van arribar a un acord.

El Departament de Salut es va comprometre a presentar millores organitzatives i salarials per als tècnics sanitaris a la taula d’harmonització, on hi ha els sindicats del sector sanitari que sí que tenen representació en les negociacions amb la conselleria. Si la taula aprova aquestes millores, el Departament les aplicarà.

Així ho justificava Balcells després de la llarga reunió: "El moll de l'os de la negociació ha estat en els temes de remuneració i, naturalment, aquestes qüestions han de passar per la taula d'harmonització i per les diverses taules de negociació, tant del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), és a dir, de la concertada, com de l'Institut Català de la Salut (ICS)".

Els sindicats avisen que estaran "vigilants"

Per la seva banda, els sindicats que convocaven l’aturada asseguren que han donat un vot de confiança a Salut perquè compensi el que ells consideren "dèficits" del tercer conveni de l’ICS. També adverteixen que estaran molt pendents del compliment del compromís per part de Salut. "Estarem molt vigilants de la proposta econòmica que ens han de fer, que ens ha dit que serà una proposta proporcional", ha dit José Joaquín Durán, secretari d’organització del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris. (SIETeSS).

En la mateixa línia, Durán ha volgut enviar un missatge al Departament: "Els hem dit per activa i per passiva que ens armarem perquè, si no compleixen, més endavant tornarem a la vaga".