Els investigadors apunten que la caiguda dels diagnòstics de patologies freqüents pot ser pitjor al 2021

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el principal investigador d’un grup de recerca de l’IDIBAPS reconeix que encara no tenen les dades del 2021 però que “la percepció és que segurament aquest fenomen es continua produint i el que podem dir és que a dia d’avui estem parlant d’un infradiagnòstic del 50% que, probablement, pot ser superior en aquests 9 mesos del 2021”.

Més recursos als CAPs

Aquest investigador aposta per dotar els CAPS “amb més recursos i personal” per afrontar “una gran bossa de patologia submergida que hem de fer emergir”. Això ha estat així perquè, amb la pandèmia, els centres d’atenció primària s’han convertit en el primer dic de contenció davant el coronavirus. “El que s'ha produït és un efecte de desplaçament de malalties que queden pendents de diagnosticar; a vegades ha passat que gent per un excés de prudència no ha anat al metge i s’ha endarrerit el diagnòstic d’una patologia”, ha apuntat Sisó-Mirall.

Un augment del diagnòstic del càncer de pulmó

Segons aquest estudi, en què s’han analitzat 100 mil habitants de Barcelona, patologies freqüents com la hipertensió, la diabetis o la malaltia pulmonar obstructiva, ha caigut de mitjana un 50% respecte el període entre 2017-2019. En canvi, també s’ha detectat un increment del diagnòstic dels trastorns mentals i també del càncer de pulmó. “Hem hagut de fer moltes proves respiratòries i moltes radiografies i hem diagnòstic de forma precoç molts càncers de pulmó que, sense la covid, no els haguéssim detectat”, ha conclòs aquest investigador.