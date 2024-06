Els himnes dels esdeveniments esportius i John Williams, protagonistes de Clàssica a la platja 2024

L’Auditori, el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la Música sumen esforços una vegada més per oferir música de qualitat i gratuïta en un entorn tan estiuenc, com és de la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Els dos concerts de Clàssica a la Platja seran els dies 11 i 12 de juliol. En una entrevista a la Brúixola, el director de l'Auditori, Robert Brufau, ha explicat que aquesta iniciativa enquadra amb l'eix estratègic de les 3 institucions per acostar la cultura i la música simfònica a tots els públics.

Protagonisme per a l'esport i per a John Williams

El dia 11 el director Ludovic Morlot es posarà al capdavant de l’OBC i l’Orfeó Català en el que serà una oda als himnes dels grans esdeveniments esportius. De fet, els dos concerts seran el plat fort de la Regata Cultural, el programa d’activitats culturals que acompanya la Copa Amèrica.

També s’interpretaran clàssics tan reconeguts com la Novena Simfonia de Beethoven O l’ària Nessun dorma de Turandot de G. Puccini. Hi participaran la soprano Serena Sáenz, la mezzosoprano Rinat Shaham, el tenor Freddie De Tommaso, el baríton Josep-Ramon Olivé així com el cantant Arnau Tordera. Sáenz i Tordera interpretaran el mític Barcelona de Freddy Mercury i Montserrat Caballé.

I el divendres el mestre Gustavo Dudamel dirigirà l’Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, el Cor Infantil de l’Orfeó Català, María Dueñas i Pablo Ferrández amb un programa de bandes sonores de John Williams, com Park Jurassic, ET o Superman.

La zona del concert és molt gran, amb capacitat per a 30 mil persones. Hi ha un escenari de 20 metres i amb pantalles gegants per seguir l’actuació des de qualsevol lloc. Enguany també s’ha tingut molt en compte també l’accessibilitat i també s’ha fet una prova pilot per al públic sord o amb dificultats auditives a través de motxilles immersives.