Els experts en tabaquisme celebren que Sanitat es plantegi ampliar els espais lliures de fum

En una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya, el cap de la unitat de control de tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el doctor Esteve Fernández, ha assegurat que la prohibició de fumar a les terrasses és "una doble protecció" per als que fumen i també per als fumadors passius, especialment, els professionals de la restauració que treballen moltes hores en llocs on es fuma. En aquest sentit, Fernández ha recordat que, quan es va prohibir fumar als llocs de treball, els fumadors van reduir a la meitat el consum i molts es van plantejar deixar de fumar. Tot i així, també ha posat l'accent en la necessitat de solventar "les llacunes" de la norma que ja prohibeix fumar en les terrasses que no estan habilitades per a fer-ho tot i que no es compleix.

Estendre la prohibició a més espais públics i als equipaments esportius

Segons Fernández, l'objectiu final és "desnormalitzar el consum de tabac en públic" i reduir el percentatge de la població que encara fuma, al voltant del 20%. En aquesta línia, aquest expert en tabaquisme també ha apostat per prohibir el consum de tabac a les parades del transport públic a l'aire lliure, als portals dels edifics públics - com passa a Nova York-, als espais semitancats de recintes comercials o a totes les instal·lacion esportives que no estiguin cobertes, com els camps de futbol.

Què passa amb el vehicle privat?

Sobre el debat al voltant de la prohibició de fumar als vehicles, Esteve Fernández ha recordat que evitar l'exposició al tabac en aquests espais és important, " les concentracions de nicotina són més elevades que les que hi havia als bars i discoteques quan es podia fumar en aquests recintes". Segons els últims informes, s'ha detectat un 6% de cotxes on es fuma amb menors a l'interior. A més a més, Fernández ha recordat que, a més de taxis i autobusos, també està prohibir fumar en vehicles d'ús públic i també comercials o d'empresa perquè "és un lloc de treball". Una altra cosa, ha reconegut, és que això s'estigui complint.

Apujar el preu del tabac

El cap de la unitat de control de tabac de l'ICO també s'ha mostrat a favor d'apujar el preu del tabac per reduir-ne el consum i endurir la regulació sobre les cigarretes electròniques o el vapeig. Es tracta, segons aquest especialista, d'una via d’entrada al tabac per als més joves, "la principal diana avui dia de les tabaqueres". De fet, també ha explicat que alguns països ja s'estan plantejant limitar l'accés al tabac.